Club Maker au Martigues’FABLAB EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues, mercredi 3 avril 2024.

Club Maker au Martigues’FABLAB Venez créer, échanger, fabriquer, réparer ! Les médiateurs numériques vous proposent un rendez-vous spécialement adapté pour les enfants, les jeunes et les ados autour de la fabrication numérique. 3 avril – 26 juin, certains mercredis EPN – Médiathèque Louis Aragon Gratuit, sur inscription

Début : 2024-04-03T14:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T16:00:00+02:00

Tous les mercredis après-midi au Martigues’FabLab.

Un atelier pour créer et fabriquer la réalisation du mois à l’aide des machines numériques.

Que ce soit un jeu de société, un objet, une scène ou encore une borne d’arcade, tous les mois une conception suivie d’une fabrication collective sera proposée.

Ensemble, nous vous aiderons si possible à concrétiser vos idées grâce à une brodeuse, une imprimante 3D, un scanner 3D, des logiciels de conception, un plotter de découpe, une thermoformeuse…

Les Espaces publics numériques (EPN) accompagnent des publics adultes dans l’appropriation des usages et des outils des numériques.

Ils sont animés par le service Développement numérique de la Direction de l’Innovation Numérique et des Systèmes d’Information (DINSI) de la Ville de Martigues.

Les 2 EPN de la ville sont labélisés SUD LABS par la région Sud Provence Alpes Côte dAzur

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques

EPN martigues