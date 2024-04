Club de lecture – Avec Yann Bijer Centre Théo le Borgne, Landerneau Landerneau, mercredi 15 mai 2024.

Club de lecture – Avec Yann Bijer
Rencontre avec Yann Bijer pour échanger sur son livre "Ar peñsead"
Mercredi 15 mai, 18h30
Centre Théo le Borgne, Landerneau
Echange en breton
Gratuit

Début : 2024-05-15T18:30:00+02:00 – 2024-05-15T19:30:00+02:00

Rencontre avec Yann Bijer pour échanger sur son livre “Ar peñsead”

Edition : Al Liamm

Nous sommes en 1937. En Espagne, la guerre fait rage entre Républicains et Franquistes.

Antonio Jimenez, républicain basque, doit fuir son pays sur le chalutier Huerta. Pris dans une tempête, celui-ci fait naufrage près de Keriti-Penmarc’h.

Grâce à son ami Per Palud, Antonio trouve refuge et travail dans le pays bigouden. Ne pouvant retourner dans son pays, puisque l’Europe est envahie par les troupes du Troisième Reich, il séjourne plusieurs années en Bretagne.

« À quoi bon rester en vie si tu n’es pas libre ? » Et c’est ici le propos principal du roman : la lutte contre le fascisme, et contre toutes les idéologies qui mettent en péril la liberté et la démocratie.

Centre Théo le Borgne, Landerneau 1 rue du Docteur Pouliquen 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne