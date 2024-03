Clôture de chaire Aliments et bien manger Campus de Beaulieu Rennes, jeudi 18 avril 2024.

Clôture de chaire Aliments et bien manger Après 4 ans d’activité, les acteurs de la chaire vous invitent à assister à la restitution des connaissances acquises et à partager leurs réflexions sur la continuité de cette expérience. Jeudi 18 avril, 14h00 Campus de Beaulieu

La chaire « Aliment et bien manger » créée par la Fondation Université de Rennes en 2020, et portée par Pierre Weill*, ex président du pôle de compétitivité Valorial et du Centre Culinaire Conseil, avait pour objectif d’acquérir des données scientifiques utiles aux acteurs de la chaîne alimentaire afin de rapprocher producteurs et mangeurs.

Convaincus de l’importance de créer davantage de ponts entre les disciplines et expertises scientifiques présentes sur le site rennais, les parties prenantes de la chaire se sont appuyées sur la mobilisation de plusieurs laboratoires (ISCR, IPR, CREM, NuMeCan, LTSI)* dans des champs aussi variés que celui de la santé, des propriétés de la matière, de l’informatique, ou des sciences de l’homme des organisations et des sociétés. Claude Fischler, sociologue de l’alimentation a accepté le rôle de « tiers veilleur » pour accompagner le collectif d’acteurs (académiques, entreprises, collectivités) tout au long du projet.

*Pierre Weill est aussi co-fondateur de l’association Bleu-Blanc-Cœur, et a soutenu une thèse de doctorat à l’Université de Rennes le 24 mai 2022.

Laboratoires partenaires : ISCR : Institut des Sciences Chimiques de Rennes UMR 6226 (CNRS, Université de Rennes) ; IPR : Institut de Physique de Rennes UMR 6251 (CNRS, Université de Rennes) ; CREM : Centre de Recherche en Économie et Management UMR 6211 (CNRS, Université de Rennes, Université Caen Normandie) ; NuMeCan – Institut Nutrition Métabolisme Cancer (INSERM U1241, INRAE, Université de Rennes) ; LTSI – Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image (INSERM, Université de Rennes).

PROGRAMME DE L’EVENEMENT

Evénement animé par Pierre Weill et Claude Fischler.

– Le consommateur responsable, prêt à payer pour le développement durable, existe-t-il ? Contributions de Matthieu Pourrieux et Aurélie Bonnein, chercheurs au CREM et spécialistes d’économie expérimentale.

– Y a-t-il un lien mesurable entre mode de production et qualité nutritionnelle des aliments ? Avec Emmanuelle Limanton et Ludovic Paquin, ingénieure et chercheur à l’ISCR : décryptage de l’étude « empreinte biologique et nutritionnelle de la tomate » réalisée avec les Serres de Goulaines.

– Y a-t-il des questions de recherche sur le lien alimentation et santé auxquelles de nouvelles technologies peuvent apporter des réponses ? Avec le Professeur Ronan Thibault, responsable de l’Unité de nutrition du CHU de Rennes et chercheur au sein de l’Institut NuMeCan : focus sur l’actimétrie, un marqueur de santé pour les personnes âgées vivant en Ehpad, et le fonctionnement de l’axe intestin-cerveau (empreintes biologiques).

– Quelle est l’influence du Drive sur les achats alimentaires ? Avec Olivier Droulers, chercheur au CREM, spécialiste en marketing et neurosciences du consommateur et responsable du Neurolab.

– Quels sont les apports de la physique et la médecine aux problèmes de déglutition et d’hydratation des seniors ? Avec Arnaud Saint-Jalmes, chercheur à l’IPR : zoom sur le projet TEXTURO – Texture des aliments et alimentation spécialisée : de la structure aux propriétés rhéologiques et sensorielles.

– « Meat et Mythes » : quelles sont les représentations du « Bien Manger » ? (ses discours, ses mythes fondateurs) – Contributions de Maud Chever et Laura Sabbado da Rosa, chercheurs au CREM : décryptage de l’étude réalisée sur les moteurs et les vecteurs de la déconsommation de viande.

Une pause convivialité vous sera proposée au cours de l’événement.

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc, RENNES Rennes 35042 Jeanne d'Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne