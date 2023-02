CLEMENT CORBIAT VOIT LES CHOSES… … EN FACE THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 2 LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Voir les choses en face, mais de quel côté ? Entre stand-up absurde et sketchs à personnages, Clément vous embarque dans son univers barré et décalé. Clément, comédien de théâtre, accepte le jour-même de remplacer l'humoriste initialement prévu, qui vient d'annuler son spectacle. Il n'a jamais fait ça, certes, mais il a de la ressource.

CLEMENT CORBIAT VOIT LES CHOSES… … EN FACE
THEATRE LE NOMBRIL DU MONDE-SALLE 2, 10 février 2023 au 11 février 2023 20:15, LYON
Tarif : 18.8 euros
1 PLACE CHARDONNET
Rhône

