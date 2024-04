CLAUDE TCHAMITCHIAN QUARTET LE TRITON Les Lilas, samedi 18 mai 2024.

CLAUDE TCHAMITCHIAN QUARTET VORTICE Samedi 18 mai, 20h00 LE TRITON

« Résolument acoustique, utilisant les timbres naturels du piano, de la clarinette, des saxophones et de la contrebasse, mais aussi ceux, travaillés in-situ, d’effets sonores générés par le travail particulier de Bruno Angelini et Christophe Monniot, l’écriture musicale s’appuie sur la parfaite connaissance qu’ont ces musiciens des répertoires populaires et de ceux, totalement contemporains, des univers créatifs dans lesquels ils sont constamment impliqués. Un peu à la manière du Limonaire qui jouait lorsque j’étais sur un manège, j’ai voulu concevoir cette partition comme des rouleaux d’Orgue de Barbarie à ceci près que, bien qu’étant très écrite, la musique est loin d’être “mécanique”, l’improvisation, la souplesse d’interprétation et surtout l’investissement des musiciens remettant la vie au cœur même de l’écriture. Volontairement poétique, l’univers harmonique y est tonal, dynamique et très lisible et, bien que teinté d’un brin de nostalgie, fait d’entrelacs sonores générant des mélodies que j’espère proche de cet imaginaire intime que j’évoquais précédemment. » Claude Tchamitchian

