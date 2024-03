CLARA YSE HALLE AUX GRAINS Toulouse, dimanche 10 novembre 2024.

Chevaux de feu, syncope aux fées. On dit qu’à l’origine, le poème était une chanson. Comme toutes les mythologies, celle-ci est devenue intraçable.Pourtant, à écouter Clara Ysé, ses mots-cavalcade, ses vers-prophétie, sa voix qui s’arque-boute de l’ombre à la lumière, on croit voir le poème incarné. La chanteuse-poète et ses musiciens prodiges nous fraient un chemin dans une forêt aux symboles inclassables tant ils empruntent et synthétisent des rythmes-mythes variés. Chanson française, polyphonies épiques, fusion, la chanteuse avance, en équilibre, entre des mondes, au bord des mots, et les unit dans un spectacle puissant, envoûtant et généreux.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-11-10 à 20:00

HALLE AUX GRAINS Place Dupuy 31000 Toulouse 31