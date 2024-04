Clara Luciani Zénith de Toulouse Toulouse, vendredi 7 février 2025.

Clara Luciani Variété française Vendredi 7 février 2025, 20h00 Zénith de Toulouse Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : shop@bleucitron.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-02-07T20:00:00+01:00 – 2025-02-07T23:59:00+01:00

Fin : 2025-02-07T20:00:00+01:00 – 2025-02-07T23:59:00+01:00

Après les succès de ses albums Sainte-Victoire et Cœur, Clara Luciani annonce son retour avec un troisième album en préparation et une tournée exceptionnelle dès janvier 2025. Et passera par le Zénith de Toulouse le 7 février 2025 !

https://youtu.be/SdUN-ogKY60 Producteur: // Placement:Placement Assis Numéroté / Debout en Fosse // Parking: Parking

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse 31300 Casselardit / Fontaine-Bayonne / Cartoucherie Haute-Garonne Occitanie https://zenith-toulousemetropole.com [{« type »: « email », « value »: « shop@bleucitron.net »}] [{« data »: {« author »: « ClaraLucianiVEVO », « cache_age »: 86400, « description »: « Tous les bu00e9nu00e9fices gu00e9nu00e9ru00e9s par le clip de u00ab Cu0153ur u00bb , jusquu2019au 31 du00e9cembre 2022, seront intu00e9gralement reversu00e9s u00e0 la Maison des Femmes Marseille Provence ud83dudc99nPour les soutenir : linktr.ee/lamaisondesfemmes13n nu00c9couter / Commander « Cu0153ur Encore » : https://claraluciani.lnk.to/CoeurEncoreIDnLes dates du Respire Encore Tour 2023 : https://tix.to/RespireEncoreTourID nS’abonner u00e0 la chau00eene Youtube de Clara : https://lnk.to/ClaraYTAbonnementIDnn__________n nCru00e9ditsn nProduction : DIVISIONnRu00e9alisatrice : Laura SicourinProductrice : Mounia MebarkinDirecteur de production : Mateo MurganAssistantes de production : Elou00efse Grebil & Laura Fru00e9allen1er assistant ru00e9alisatrice : Raphael Rheimsn2u00e8me assistante ru00e9alisatrice : Yael Bouanichn nCheffe opu00e9ratrice : Elodie Tahtane nAgent Apicorp : Vinh Nguyen Quangn1er Assistant Camu00e9ra : Arthur Chassaingn2u00e8me Assistante Camu00e9ra : Plume FabrenDIT / Qtake : Nicolas DiaznChef Electricien : Quentin Rochu00e9nElectriciens : Alice Bencteux, Teddy Moireau, Jean Riou, Valerian Le Brun, Auru00e8le Mazi, Stephen Boucle nChef machiniste : Vincent BlasconMachinistes : Olivier Thual, Jean-Charles Etien & Pascal GhristinCinemotion robotics : Yann Besset, Victor Fourniern nIngu00e9nieur son : Jean Nicolas Buonavistan nMovement director : Jorane Restn nStyliste : Megal GroushkanAssistante styliste : Mathilde TabitnCheffe maquilleuse : Aya Fujita nAssistantes maquilleuses : Sara Steiner, Ophu00e9lie Mirambeau, Yasuko SudonCalliste Agency : Julie DumasnChef coiffeur : Rudy MarmetnCall my agent : Lisa nAssistants coiffeurs : Yihan Jenr, Morgan Outta, Pauline BrunelnManucure : Roseanne Hoyen nCheffe du00e9coratrice : Colombe MontiasnAssistants du00e9coratrice : Istan Arnoux & Harry Postinsn nRu00e9gisseur gu00e9nu00e9ral : Benoit BecquereaunRu00e9gisseur – Bastien Labat, Augustin Royern nCastingnDirectrice de casting : Marie Levyn nTalentsnManeeshanSazrah nPriscillenClaude-EmmanuellenClaude Delapierre nAxelle DouenOranenKoko BarnonTjiki SidibenMarine CatelandnKimie TanakanAnnanMainDoriane PensonLauran nPost-productionnCoordinatrice post-production : Nathalie CatanzanonPost producer Nightshift : Clu00e9mence CornacnSuperviseur VFX : Vincent le Nu00e9garetnMonteuse : Sabrina MazninAgent : @icecream_parisnEtalonneur : Gabriel PoriernFlame artist : Vincent HeinenGraphiste after : Marion Lucasn nMerci u00e0 RVZ, Studio Sets, Cinemotion Robotics, Nightshift.nn– nnPAROLESnnTu2019es comme un voile qui su2019accrochenu00e0 tous les clous,nTu tu2019effiloches, tu tu2019abu00eemes u00e0 tous les coups,nTu te fais du mal, souvent tu te fais du malnnLu2019amour ne cogne que le cu0153urnEt ne laisse jamais personnenTe faire croire le contrairenLu2019amour ne cogne que le cu0153urnLu2019amour ne cogne que le cu0153urnnTa peau est fine comme du papier u00e0 cigarettesnChaque fois quu2019on la frappenil y pousse une violettenOn te fait du mal, ju2019veux pas quu2019on te fasse du malnnLu2019amour ne cogne que le cu0153urnEt ne laisse jamais personnenTe faire croire le contrairenLu2019amour ne cogne que le cu0153urnLu2019amour ne cogne que le cu0153urnnLu2019amour, lu2019amour nu2019a jamais tuu00e9 personnenEt les seuls coups que lu2019amour pardonnenSont les coups de foudre », « type »: « video », « title »: « Clara Luciani – Cu0153ur (Clip officiel) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SdUN-ogKY60/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SdUN-ogKY60 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCiSdpvXF279vae9bVi7ybXw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/SdUN-ogKY60 »}]

Variété française