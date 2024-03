Cité des Climats et vins de Bourgogne Activité Famille Fabrique ton bouclier et crée ton blason ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune, mercredi 24 avril 2024.

Cité des Climats et vins de Bourgogne Activité Famille Fabrique ton bouclier et crée ton blason ! Cité des Climats et vins de Bourgogne Beaune Côte-d’Or

Avez-vous vu la cabotte dédiée aux Ducs de Bourgogne dans le parcours de visite de la Cité à Beaune ? Ils ont eu une grande importance dans le développement de la viticulture en Bourgogne !

Au Moyen Âge, comme les Ducs de Bourgogne, chaque famille noble avait son propre blason, lui permettant de s’identifier facilement et de reconnaître ses amis et ses ennemis.

Inspire-toi des grands Ducs de Bourgogne pour créer, comme au Moyen Âge, ton propre blason ! Découvre les règles et les secrets de l’héraldique, la science des blasons, et utilise les symboles pour inventer un blason unique apposé sur ton bouclier !

Au programme

– Petite visite thématique du parcours, axée sur les Ducs et leurs blasons

– Création de son propre blason à partir des éléments du blason des Ducs

– Création d’un bouclier et apposition du blason sur le bouclier 16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24

Cité des Climats et vins de Bourgogne Avenue Charles de Gaulle

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

