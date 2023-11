Trampoville | Cirque-Théâtre Quartier d’été | week-end #4 – Compagnie Hors Surface Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 21 juin 2024, Elbeuf.

Nouvelle séquence : Cirque-Théâtre Quartier d’été.

Spectacle en coréalisation avec la Ville d’Elbeuf-sur-Seine.

Gratuit sans réservation.

Horaires à venir.

Trampoville rassemble artistes de cirque, acrobates freestyle, athlètes de haut niveau et amateurs. L’occasion pour plusieurs générations de trampolinistes de se rencontrer et d’échanger sans autres enjeux que le plaisir de voler et l’envie de partager ce bonheur avec le public. La ville devient une salle de spectacle géante. Jouant avec ses espaces publics et ses paysages, durant plusieurs jours, les artistes se mêlent aux habitants, rebondissent de toute part, envahissent les quartiers et la place du Champ de foire, où ils nous donnent rendez-vous pour un final spectaculaire avec des trampolinistes parmi les meilleurs de la discipline et 10 amateurs aguerris, le 21 juin, soir de la fête de la musique.

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-21T18:00:00+02:00 – 2024-06-21T18:30:00+02:00

