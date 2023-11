Foutoir Céleste | Cirque-Théâtre Quartier d’été | week-end #3 – Cirque Exalté Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 8 juin 2024, Elbeuf.

Foutoir Céleste | Cirque-Théâtre Quartier d’été | week-end #3 – Cirque Exalté 8 et 9 juin 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Nouvelle séquence : Cirque-Théâtre Quartier d’été.

Foutoir Céleste est une célébration de l’incertitude et du risque, pour se rappeler de ne jamais tout céder à la sécurité. Un grand feu de joie, pour brûler nos envies d’invincibilité. Le spectacle s’inspire des fêtes les plus vieilles du monde et mêle portés acrobatiques, BMX, jonglerie invasive, trapèze ballant, et danse exutoire. Les sept artistes créent un cirque à l’énergie débordante et libératrice qui nous emporte dans un tourbillon d’allégresse.

Des gilets vibrants prêtés par l’Opéra de Rouen Normandie sont mis à disposition sur ce spectacle à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Réservations : billetterie@cirquetheatre.com

Cirque-Théâtre d'Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-08T20:30:00+02:00 – 2024-06-08T22:00:00+02:00

2024-06-09T18:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:30:00+02:00