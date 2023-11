KORROL – Grensgeval (Pays-Bas) Cirque-Théâtre d’Elbeuf Elbeuf, 20 avril 2024, Elbeuf.

KORROL – Grensgeval (Pays-Bas) 20 et 21 avril 2024 Cirque-Théâtre d’Elbeuf Sur réservation

Premières françaises.

Dans le cadre des Family Fun Days.

Après Plock ! qui explorait l’univers de la peinture et Murmur qui jouait avec le son, KORROL formera le troisième volet d’un triptyque parlant d’art et de création, à destination du jeune public. Ici l’acrobatie rencontre l’art sonore et l’architecture. Jonas, le personnage central, explore la relation entre l’homme, la construction et la matière en manipulant joyeusement des objets en béton et en n’hésitant pas à faire appel au public !

Cirque-Théâtre d’Elbeuf 2 Rue Augustin Henry, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cirquetheatre-elbeuf.com/spectacle/korrol/1816 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0232131050 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T11:30:00+02:00 – 2024-04-20T12:30:00+02:00

2024-04-21T16:30:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00