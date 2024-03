Cirque Symphonique Le Chapiteau Le Mans, samedi 20 avril 2024.

Cirque Symphonique fera découvrir des tableaux circassiens sur un programme musical alliant grands classiques et créations contemporaines.

J’peux pas j’ai cirque, ce sont les soirées conviviales et festives où se produisent les élèves du Plongeoir. Pour la première fois, Le Plongeoir invite Sympo’Campus, l’orchestre symphonique de Le Mans Université, à partager la piste du Chapiteau avec les élèves des cours hebdomadaires de cirque. Sympho’Campus rassemble une cinquantaine de musiciens et musiciennes amateurs de l’Université (étudiants, professeurs, personnels), sous la direction de Cécile Derosier.

Café ouvert et petite restauration en vente sur place

Programme cirque

Collectif de jonglerie dansée et de portés acrobatiques / solo au cerceau, par les élèves de l’option cirque au lycée Le Mans Sud

Tableaux aériens et dansés, par les élèves du cours de spécialité niveau 2 aériens

Tableau d’équilibre sur objet et jonglerie, par les élèves du cours de loisir grands adultes

Programme musique

Valse n° 2, de Chostakovitch

Extrait du 3e mouvement de Shéhérazade, de Rimski-Korsakov

1er mouvement du concerto pour marimba et orchestre

1er mouvement de la Symphonie inachevée n° 8, de Schubert

Spain, de Chick Corea

Petite Chambre

Danse des Chevaliers, Suite n° 2 Op. 64 ter, de Prokofiev (extrait de Roméo et Juliette)

Tout public

Gratuit, sur réservation en billetterie .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Le Chapiteau 6 Boulevard Winston Churchill

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

