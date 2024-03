Cirque La chute des anges Théâtre Charleville-Mézières, mercredi 17 avril 2024.

Cirque La chute des anges Théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Mat chinois, équilibre, voltige, tableaux chorégraphiques… Le spectacle offre à voir un univers en clair-obscur peuplé de personnages hors normes. Un groupe d'hommes et de femmes, manœuvrés, survivants d'un monde sous silence, se regardent sans se voir, s'accrochent à la vie. Ils cherchent à s'échapper vers la lumière car finalement, le désir et l'envie de vivre sont plus forts que tout. Un questionnement tragi-comique sur notre époque, qui adresse un message optimiste sur la force intérieure dont dispose l'homme pour renaître de ses cendres… Ici, Raphaëlle Boitel développe un langage singulier à la croisée de la danse, du cinéma, du cirque et du théâtre.

16 16 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Théâtre Placce du théâtre

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

