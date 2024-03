Cirque en Scène Stage aériens à Niort Cirque en Scène Niort, samedi 6 avril 2024.

Cirque en Scène Stage aériens à Niort Cirque en Scène Niort Deux-Sèvres

Stage spécifique aériens.

Tu as plus de 11 ans et tu as un niveau d’initié.e ou d’avancé.e en aériens? Alors n’attend pas et inscrit -toi!

8 à 12 participant-es

Tarifs

Adhérent-e à l’année 90€

Non Adhérent-e à l’année 108€ + Licence F.F.E.C (7.40€) + Adhésion Enfant (6€) ou Adulte (10€)

Plus d’infos et contact Accueil@cirque-scene.fr / 05 49 35 56 71 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Cirque en Scène 30 chemin des Coteaux de Ribray

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@cirque-scene.fr

