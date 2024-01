Cirque / danse : Borderless Sélestat, jeudi 4 avril 2024.

Le duo multiculturel interroge sur tous les types de frontières, tant humaines que géographiques. Le corps-à-corps donne lieu à des affrontements, parfois tendres et drôles, entre les deux personnages

Deux entités se mêlent et créent une complicité presque monstrueuse, deux êtres se contorsionnent en donnant naissance à de multiples créatures. Une symbiose entre les deux acrobates, qui se dégrade et engendre une séparation arbitraire. Une ligne blanche, comme une frontière imaginaire, qui les place de part en part d’un obstacle qu’ils ne cessent de vouloir franchir. Le couple désuni se lance alors dans une joute acrobatique explosive, joignant à l’esthétique de la danse contemporaine des prises spectaculaires et aériennes du catch mexicain. EUR.

Quai de l’Ill

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est tanzmatten@ville-selestat.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 20:30:00

fin : 2024-04-04



