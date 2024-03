CIRQUE ARLETTE GRUSS Thionville, samedi 13 avril 2024.

CIRQUE ARLETTE GRUSS Thionville Moselle

Samedi

C’est un moment hors du temps, un charme qui ne s’explique pas, un mirage né des projecteurs, un rêve excentrik, une peinture en mille couleurs !

Invitez-vous sous notre toile ! Abandonnez votre habit du quotidien, et dans les poussières d’étoile prenez votre bain.

Ici brille un amour qui défie les lois, telle une étoile en héritage. Au-delà des corps, laissez-vous porter par la musique, invoquez avec nous les prouesses les plus inédites et rendez unique cet instant de partage. De cette piste, une ronde à l’infini, jaillit un souffle réinventé à chaque fois, une larme, un rire, un carnaval perpétuel.

C’est en rouge et blanc que le nom d’Arlette GRUSS s’illumine et année après année nous le rendons Éternel .Tout public

17 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 17:00:00

fin : 2024-04-13

Place de la Liberté

Thionville 57100 Moselle Grand Est reservations@cirque-gruss.com

