Circus Puzzle Festival Pisteurs d’Etoiles Obernai Bas-Rhin

L’univers est un jonglage, comment vivre ensemble ? Au travers de ce spectacle de jonglage, monocycle et roue Cyr, les 4 artistes essaient de trouver une cohérence dans un monde en pièces détachées.

L’univers est un jonglage la course des planètes, le ballet des camions, le bourdonnement des électrons. Le cirque est un jonglage, qui mêle les humains et les objets.

Circus Puzzle tente de répondre à La grande question comment vivre ensemble ? Comment trouver une cohérence dans un monde en pièces détachées ?

Circus Puzzle ménage une place pour l’harmonie entre les corps et les objets.

Circus Puzzle déplie les objets, accessoires ou agrès, en outils, en abris, en véhicules ; en langage. Avec une roue Cyr, un monocycle, des balles, de la musique électronique live et quatre artistes, Circus Puzzle nous rappelle qu’on n’a jamais toutes les pièces ; il nous aide à vivre avec l’absurdité, voire à l’embrasser ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 17:00:00

fin : 2024-05-01 17:45:00

rue Athic

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est billetterie@13esens.com

