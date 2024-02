Circuit gourmand en Pays Dacquois RDV Office de Tourisme Dax, lundi 22 avril 2024.

Trois rencontres gourmandes: au moulin de Bénesse-Lès-Dax (visite et dégustation de pastis landais), au domaine viticole de Pribat (visite et dégustation) et à Clermont ( visite d’un élevage de canards et dégustation). Départ en bus de Dax.

Début : 2024-04-22 13:30:00

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Circuit gourmand en Pays Dacquois Dax a été mis à jour le 2024-02-05 par OT Grand Dax