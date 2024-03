Circuit des mines de charbon La Chapelle-sous-Dun, lundi 26 août 2024.

Circuit des mines de charbon La Chapelle-sous-Dun Saône-et-Loire

Sur ce circuit, votre guide de l’association « Mémoire des Mineurs et Mines

de La Chapelle-sous-Dun » vous fera découvrir au cœur de la campagne Brionnaise ce qu’était autrefois le poumon industriel de ce petit bassin houiller.

Il ne reste que très peu de traces visibles pour le profane. Mais votre guide-accompagnateur saura par sa connaissance, vous faire découvrir, grâce à ses explications et sa lecture du terrain ainsi que sa documentation, tout ce qui a été la vie et l’activité de ce centre minier.

Ses origines connues commencent à la fin du 18e siècle et sa fermeture définitive aura lieu le 31 mars 1960. Il eut son apogée vers 1900 et employa plus de 400 personnes pour une production maximum annuelle de 80 000 tonnes de charbon.

Il vous expliquera aussi les difficultés pour le village de « l’après mine ».

Vous pourrez également découvrir les superbes paysages du bocage vallonné à la limite des contreforts de Dun.

Pour l’aspect pratique

Ce circuit est accessible à des personnes aptes à parcourir 4,2 km à pied sur des petites routes de campagne ainsi que des chemins sans difficulté majeure.

Par temps chaud, prévoir de quoi se désaltérer.

Pour votre confort des chaussures de marche adaptées sont fortement conseillées.

Pour renseignements

Inscriptions obligatoires

(limitées à 15 personnes) s’adresser à

A l’Office du Tourisme de La Clayette

ou auprès de l’Association au 03 85 28 17 65

ou par mail 3mlachapelle@orange.fr

Possibilité d’organiser des visites à d’autres dates pour des groupes constitués (minimum 8 personnes), voire même un circuit plus long de 8 km. Pour

cela nous contacter. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-26 15:00:00

fin : 2024-08-26

Place Brancelly

La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 3mlachapelle@orange.fr

L’événement Circuit des mines de charbon La Chapelle-sous-Dun a été mis à jour le 2024-03-01 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)