Circuit des Ardennes International Charleville-Mézières, jeudi 4 avril 2024.

Le Circuit international des Ardennes est une course cycliste. Cette course sur route, à étapes, est un événement historique sur le département puisque la première édition remonte à 1951.Depuis lors le Circuit n’a cessé de prendre de l’ampleur. Aujourd’hui, il bénéficie d’une notoriété reconnue la course est devenue, dans sa catégorie, l’une des plus importantes au niveau mondial.Les villes-étapes du Circuit des Ardennes 2024 Étape 1 jeudi 4 avril Juniville Asffeld Communauté de Communes du Pays Rethélois Étape 2 vendredi 5 avril Auvillers-Les-Forges Ardoncelles Communauté de Communes Ardennes Thiérache Étape 3 samedi 6 avril Charleville-Mézières (La Macérienne) Aiglemont Ardenne Métropole Étape 4 dimanche 7 avril Sedan Sedan (avec une arrivée avenue Leclerc au terme de 3 boucles dans les rues de la commune) Ardenne MétropolePour en savoir plus

