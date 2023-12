FIM WORLD SBK 2024 – GRAND PUBLIC CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS Magny Cours, 8 septembre 2024, Magny Cours.

FIM WORLD SBK 2024 – GRAND PUBLIC CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS Le Championnat du Monde Superbike revient sur le Circuit de Nevers Magny-Cours les 06-07-08 septembre 2024.Suite à l’édition 2023 riche en rivalités et rebondissements, et après le sacre d’Alvaro BAUTISTA, le #FRAWorldSBK sera donc synonyme de sensations fortes et d’émotions. Ouverture du site au Grand Public dès le jeudi 05 septembre 2024, 18h00. L’événement est gratuit pour les moins de 10 ans, accompagnés d’un adulte et sur présentation d’une pièce d’identité valide. Les enfants de 10 à 16 ans inclus bénéficient d’un tarif réduit.RESERVATION PMR : Un tarif pour les personnes à mobilité réduite est disponible, via billetterie@circuitmagnycours.com.

Tarif : 20.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-09-08 à 23:59

CIRCUIT DE NEVERS MAGNY-COURS . 58470 Magny Cours 58