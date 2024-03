Cinéthèque | Nuages épars Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing, mercredi 3 avril 2024.

Cinéthèque | Nuages épars Le Fresnoy vous invites à découvrir « Nuages épars » de Mikio Naruse Mercredi 3 avril, 19h00 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Entrée gratuite

Début : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:47:00+02:00

Fin : 2024-04-03T19:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:47:00+02:00

Ayant à peine trente ans, Yumiko est une Japonaise d’origine modeste qui n’a plus de goût pour l’existence. En effet, elle ne parvient pas à se remettre du décès de son mari, renversé par une voiture. Anéantie par cette disparition, elle est, de plus, amenée à croiser sans cesse Shiro Mishima, le responsable de l’accident. Pétri de culpabilité, celui-ci voudrait lui verser une pension, afin qu’elle vive décemment malgré la mort de son époux. Hantée par ses souvenirs, Yumiko décide de fuir chez sa belle-soeur, non loin du lac Towada. À sa grande surprise, elle y retrouve Mishima. Lorsque celui-ci lui adresse la parole, elle comprend peu à peu qu’il faut lui pardonner…

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

