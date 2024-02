CinesPlages Music Festival Hauteville-sur-Mer, samedi 29 juin 2024.

CinesPlages Music Festival Hauteville-sur-Mer Manche

Pour la 2e année, le cinéma de la Plage vous propose son CinesPlages Music Festival des films, des concerts et tout ça gratuit !! Dans une ambiance festive et familiale, venez profiter de cette journée !!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 15:30:00

fin : 2024-06-29

34 Avenue de l’Aumesle

Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie

L’événement CinesPlages Music Festival Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-14 par Coutances Tourisme