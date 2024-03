CinéShow Aladdin MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan, samedi 6 avril 2024.

CinéShow Aladdin Nous vous proposons pour ce huitième CinéShow avec effets de lumières dans la salle pendant le film de partir à Agrabah rejoindre Aladdin & Jasmine ! Un spectacle unique à découvrir au MJC Ciné 113. 6 – 21 avril MJC Ciné 113 4/5/6€

CinéShow Aladdin – Du 06 au 21 avril 2024 uniquement à la MJC !

Nous vous proposons pour ce huitième CinéShow avec effets de lumières dans la salle pendant le film de partir à Agrabah rejoindre Aladdin & Jasmine ! Un spectacle unique à découvrir au MJC Ciné 113.

Mais un CinéShow c’est quoi ?

Le principe est simple : Découvrez le film en intégralité comme lors d’une séance habituelle, mais avec un son amélioré et surtout des effets de lumière dans la salle à certains moments du film pour vous plonger au cœur de l’action et démultiplier vos émotions !

Synopsis d’Aladdin (Dessin animé Disney de 1992)

Au royaume d’Agrabah, le destin d’Aladdin, gamin des rues, plus chapardeur que voleur, se trouve à jamais changé par sa rencontre avec la princesse Jasmine. Trop à l’étroit dans le palais du Sultan, notre ingénue a, en effet, entrepris, dans le seul but de prendre contact avec le monde réel, de se promener incognito dans les quartiers populaires. Mais le danger de la rue est-il vraiment plus grand que celui qui rode à l’intérieur même du palais ? Le maléfique vizir Jafar poursuit, il est vrai, le noir dessein de s’emparer du pouvoir par tous les moyens. Commence alors pour nos deux tourtereaux une aventure palpitante parsemée d’embûches et de … génie !

Durée du spectacle : 1h30 – Dès 6 ans

Tarifs (Pas de réservation à l’avance) :

4€ : Adhérents MJC / -14 ans

5€ : -18 ans / Etudiants / +60 ans

6€ : Plein tarif

Séances :

Samedi 6 avril à 14h00

Dimanche 7 avril à 16h00

Mardi 9 avril à 14h15

Dimanche 21 avril à 14h00

Accès : MJC Ciné 113 – 20 Avenue de Toulouse 31320 Castanet-Tolosan

MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie