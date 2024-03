Cinémobile à Puiseaux Puiseaux, mardi 16 avril 2024.

Cinémobile à Puiseaux Puiseaux Loiret

Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France, gérée par Ciclic Centre-Val de Loire. Il sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations.

Les circuits du Cinémobile sont classés art et essai avec le label Art et essai jeune public, et le label patrimoine/répertoire. Soutenus par le Conseil régional du Centre-Val de Loire, le Cinémobile va à la rencontre des spectateurs dans 46 communes rurales de la région réparties sur cinq départements dont 4 sur le Grand Pithiverais

– Beaune-la-Rolande

– Bazoches-les-Gallerandes

– Puiseaux

– Sermaises

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 15:30:00

fin : 2024-04-16 23:00:00

Place du Jeu de paume

Puiseaux 45390 Loiret Centre-Val de Loire

