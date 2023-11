Ciné Culte – « Only lovers left alive » de Jim Jarmusch Cinemazarin Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre Ciné Culte – « Only lovers left alive » de Jim Jarmusch Cinemazarin Nevers, 3 avril 2024, Nevers. Ciné Culte – « Only lovers left alive » de Jim Jarmusch Mercredi 3 avril 2024, 19h30 Cinemazarin Tarif de 6 € et Gratuit pour les étudiants sur inscription auprès du Crous BFC de Nevers Synopsis : Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger, Adam, un musicien underground, profondément déprimé par la tournure qu’ont prise les activités humaines, retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Cinemazarin 120 rue de Charleville 58000 Nevers Nevers 58000 Monastère de la Visitation Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinéma étudiants culture crous

