Cinéma Un p’tit truc en plus Place des Palmiers Capvern, mercredi 29 mai 2024.

Comédie réalisée par Artus

Avec Artus, Clovis Cornillac, Alice Belaïdi

Durée 1h39.

Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais. .

Début : 2024-05-29 20:30:00

Place des Palmiers CAPVERN LES BAINS

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

