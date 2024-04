Cinéma The fall guy (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort, mercredi 29 mai 2024.

Cinéma The fall guy (VOSTFR) Place Gambetta Roquefort Landes

Action, Comédie, Drame

C’est l’histoire d’un cascadeur, et comme tous les cascadeurs, il se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeter par les fenêtres et tombe toujours de plus en plus haut… pour le plus grand plaisir du public. Après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, ce héros anonyme du cinéma va devoir retrouver une star portée disparue, déjouer un complot et tenter de reconquérir la femme de sa vie tout en bravant la mort tous les jours sur les plateaux. Que pourrait-il lui arriver de pire ? 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 20:30:00

fin : 2024-05-29

Place Gambetta Foyer Municipal

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

