Gironde CINÉ CONFÉRENCE MUSICALE Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 4 juin 2024, Carbon-Blanc. CINÉ CONFÉRENCE MUSICALE Mardi 4 juin 2024, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Salvatore Caputo, chef de chœur de l’Opéra National de Bordeaux, propose un cycle de conférences illustrées de nombreuses séquences musicales pour découvrir des œuvres issues du répertoire classique ou traditionnel. Une plongée dans la prolifique vie du compositeur

Les répliques cultes des westerns spaghettis de Sergio Leone sont très connues. Mais que seraient ces films sans les musiques d’Ennio Morricone ? Un son unique, des compositions grandioses, des airs reconnaissables dès les premières notes… Il laisse derrière lui une œuvre magistrale qui a marqué toutes les générations de cinéphiles. Le grand chef Salvatore Caputo nous explique tout et nous donnera à entendre quelques délicieuses pépites de l’œuvre du maestro ! En partenariat avec l’Opéra National de Bordeaux. La conférence sera suivie d’un film surprise en lien avec le thème abordé. Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://mediatheque.carbon-blanc.fr/accueil [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 77 68 86 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@carbon-blanc.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Carbon-Blanc, Gironde

