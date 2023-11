CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Cinéma, Pôle Culturel Favols Carbon-Blanc, 14 mai 2024, Carbon-Blanc.

CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART Mardi 14 mai 2024, 18h00 Cinéma, Pôle Culturel Favols Entrée libre et gratuite.

Bordeaux et les théâtres

Venez découvrir l’histoire des petits théâtres de Bordeaux mais aussi du Grand-Théâtre de la ville. Observez et comparez leurs architectures et leurs décors et découvrez leurs autres utilisations au cours des siècles, avec Isciane Labatut, historienne de l’art et guide-conférencière.

Cinéma, Pôle Culturel Favols Parc Favols, rue Vignau-Anglade, 33560 Carbon-Blanc Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-14T18:00:00+02:00 – 2024-05-14T20:00:00+02:00

conférence histoire de l’art

La grande salle – Le Grand-Théâtre de Bordeaux © Didier Camus