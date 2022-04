Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Tours-sur-Meymont Tours-sur-Meymont Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Tours-sur-Meymont

Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Tours-sur-Meymont, 9 juillet 2022, Tours-sur-Meymont. Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Verger conservatoire Le bourg Tours-sur-Meymont

2022-07-09 21:45:00 21:45:00 – 2022-07-09 23:15:00 23:15:00 Verger conservatoire Le bourg

Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme Tours-sur-Meymont EUR Cinéma plein air avec CinéParc et l’association Ciné Tours. Film réalisé par Caroline Vignal. Verger conservatoire Le bourg Tours-sur-Meymont

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Tours-sur-Meymont Autres Lieu Tours-sur-Meymont Adresse Verger conservatoire Le bourg Ville Tours-sur-Meymont lieuville Verger conservatoire Le bourg Tours-sur-Meymont Departement Puy-de-Dôme

Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Tours-sur-Meymont 2022-07-09 was last modified: by Cinéma plein air “Antoinette dans les cévennes” Tours-sur-Meymont Tours-sur-Meymont 9 juillet 2022 Puy-de-Dôme Tours-sur-Meymont

Tours-sur-Meymont Puy-de-Dôme