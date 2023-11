Ciné conférence – Sur les chemins d’Iran Cinéma – Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle, 9 avril 2024, Morcenx-la-Nouvelle.

Morcenx-la-Nouvelle,Landes

Un film réalisé et présenté par Gilles et Danielle Hubert

Durant sept mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de la mer Caspienne aux rives du trop fameux détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe Persique…. ».

2024-04-09 fin : 2024-04-09 . EUR.

Cinéma – Place Léo Bouyssou

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



A film directed and presented by Gilles and Danielle Hubert

For seven months, Danielle and Gilles HUBERT crossed Iran, from the Caspian Sea to the shores of the all-too-famous Strait of Hormuz on the Persian Gulf coast…. »

Una película dirigida y presentada por Gilles y Danielle Hubert

Durante siete meses, Danielle y Gilles Hubert cruzaron Irán, desde el mar Caspio hasta las orillas del famosísimo estrecho de Ormuz, en la costa del Golfo Pérsico…. »

Ein Film, gedreht und präsentiert von Gilles und Danielle Hubert

Sieben Monate lang haben Danielle und Gilles HUBERT den Iran durchquert, vom Kaspischen Meer bis zu den Ufern der allzu berühmten Straße von Hormuz am Persischen Golf…. »

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Morcenx