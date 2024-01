Cinéma/Opéra La vie parisienne Rieupeyroux, vendredi 14 juin 2024.

Projection de l’opéra « La vie parisienne » enregistré au Théâtre des Champs-Élysées

Opéra-bouffe en cinq actes

Musique de Jacques Offenbach

Version originelle intégrale de 1866

Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Offenbach est au sommet de sa gloire lorsqu’il écrit ce succulent et divertissant miroir de la bonne société parisienne. Sur un livret étourdissant du duo Meilhac et Halévy, il compose une réjouissante ode aux plaisirs de la fête de son temps. Le Palazzetto Bru Zane et ses partenaires proposent la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par son auteur en 1866. Récemment mis au jour, le matériel d’orchestre complet de l’orchestre du palais-Royal contient la musique créée le soir de la première, ainsi que de précieuses indications d’exécution ajoutées alors que le compositeur est à la manoeuvre. Deux actes nouveaux font valoir des morceaux totalement inconnus. Le livret d’avant censure et des variantes oubliées offrent quant à eux un autre visage de certains des airs les plus célèbres. Une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le charme et la présence des pages qui en ont fait la réputation. Une fine équipe de chanteurs français enflamment le chef-d’oeuvre d’Offenbach ici vivifié par les couleurs et l’élégance de Christian Lacroix.

Direction musicale Romain Dumas

Mise en scène, décors, costumes Christian Lacroix

Collaborateurs à la mise en scène :

Laurent Delvert, Romain Gilbert

Chorégraphie Glyslein Lefever

Lumières Bertrand Couderc

Orchestre Les Musiciens du Louvre et leur Académie

en partenariat avec le Jeune Orchestre Atlantique

Choeur de chambre de Namur

3h25 dont 1 entracte de 20 mn

En français, sous-titré en français

Filmé au Théâtre des Champs-Élysées en décembre 2021

Réalisation François Roussillon

Production déléguée du spectacle Bru Zane France

