Cinéma » Les chévres ! » Chapiteau de la Fontanelle Cussac Haute-Vienne

Synopsis :France, 1640. Maître Pompignac, avocat, a la particularité de ne jamais avoir gagné un procès tous ses clients sont morts, écartelés, empalés ou encore ébouillantés. Ainsi, lorsqu’une femme vient le trouver pour lui demander de défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d’un maréchal, il pense avoir trouvé l’affaire de sa vie. Cependant, c’était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, et surtout sur Josette, qui s’avère être une chèvre. Bonne séance de cinéma en Ouest Limousin ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 20:30:00

fin : 2024-04-17

Chapiteau de la Fontanelle 17 rue du Chapiteau

Cussac 87150 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairie@champagnaclariviere.fr

