Cinéma Le royaume de KENSUKE Champdeniers, jeudi 18 avril 2024.

Cinéma Le royaume de KENSUKE Champdeniers Deux-Sèvres

Le CSC les Unis Vers organise une séance cinéma, le jeudi 18 avril à 15h, salle des fêtes de Champdeniers.

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis…

6,50 € adultes / 5 € (-16ans)

Renseignements et réservations CSC les Unis Vers 05 49 25 62 27 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 15:00:00

fin : 2024-04-18

Salle des fêtes

Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cinéma Le royaume de KENSUKE Champdeniers a été mis à jour le 2024-03-26 par CC Val de Gâtine