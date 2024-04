Cinéma Le Royal Projection du documentaire Aux Pays des Brumes, en présence de Sophie Planque et Jérémy Vaugeois Condé-sur-Noireau Condé-en-Normandie, lundi 8 avril 2024.

Du 8 au 11 avril, Sophie Planque (membre de la société des explorateurs français et compagnon de La Guilde) et Jérémy Vaugeois (enfant de Saint-Germain-du-Crioult), couple d’explorateur, sont de retour à Condé-en-Normandie pour une semaine de rencontre et d’animations autour des deux documentaires de Sophie Planque, réalisées avec l’aide de Jérémy Vaugeois, Alaska Patagonie la grande traversée et Aux Pays des Brumes.

Deux documentaires qui sont le fruit de deux aventures incroyables. Un voyage à vélo à travers le continent américain pour Alaska Patagonie la grande traversée, long de 28 743 km et dans lequel Sophie et Jérémy sont allés à la rencontre des habitants mais aussi de l’âme de ce continent, puis à travers les pays baltes pour Aux Pays des Brumes.

Un voyage de 5000 km cette fois, mais parcouru à travers un hiver entier, et en traversant des pays comme la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie. Un tout autre paysage donc, mais toujours cette volonté pour le couple d’explorateur de découvrir les habitants de ces contrées, leurs us et coutumes, mais aussi encore une fois l’âme de ces étendues blanches.

Cette semaine débutera le 8 avril avec la projection au cinéma Le Royal, à 20h30, d’Aux Pays des Brumes, en partenariat avec la commune. Ce sera la première diffusion de ce documentaire en Normandie, terre natale de Jérémy Vaugeois, et la séance sera suivie d’un échange avec les explorateurs (4 € l’entrée).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 20:30:00

fin : 2024-04-08 22:30:00

Condé-sur-Noireau Cinéma Le Royal

Condé-en-Normandie 14110 Calvados Normandie

L’événement Cinéma Le Royal Projection du documentaire Aux Pays des Brumes, en présence de Sophie Planque et Jérémy Vaugeois Condé-en-Normandie a été mis à jour le 2024-04-04 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie