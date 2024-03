Cinéma Laissez-moi Bischwiller, mardi 2 avril 2024.

Cinéma Laissez-moi Bischwiller Bas-Rhin

Claudine consacre toute sa vie à son fils. Toutefois, chaque mardi, elle s’offre une plage de liberté et se rend dans un hôtel de montagne pour y fréquenter des hommes de passage. Lorsque l’un d’eux décide de prolonger son séjour pour elle, Claudine en voit son quotidien bouleversé et se surprend à rêver à une autre vie.

Claudine consacre toute sa vie à son fils. Toutefois, chaque mardi, elle s’offre une plage de liberté et se rend dans un hôtel de montagne pour y fréquenter des hommes de passage. Lorsque l’un d’eux décide de prolonger son séjour pour elle, Claudine en voit son quotidien bouleversé et se surprend à rêver à une autre vie.

Réalisateur Maxime Rappaz

Avec Jeanne Balibar, Thomas Sarbacher, Pierre-Antoine Dubey

Durée 1h36

Genre Drame, romance

Précédé du court métrage « La nuit blanche »

Festival de Cannes 2023 Film d’ouverture ACid

https://mac-bischwiller.fr/agenda/laissez-moi/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 20:00:00

fin : 2024-04-02 21:36:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

L’événement Cinéma Laissez-moi Bischwiller a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison de la Culture de Bischwiller