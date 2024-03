Cinéma jeune public : Le Royaume de Kensuké Espace Culturel Sainte-Anne St lyphard, samedi 13 avril 2024.

Cinéma jeune public : Le Royaume de Kensuké L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur… Samedi 13 avril, 14h30 Espace Culturel Sainte-Anne Billet: 5.50, Billet: 3.50, Billet: 2.50

L’incroyable histoire de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu’une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoués sur une île déserte, comment survivre ? Un mystérieux inconnu vient alors à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C’est Kensuké, un ancien soldat japonais vivant seul sur l’île avec ses amis les orangs-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d’envahir l’île, c’est ensemble qu’ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis…

