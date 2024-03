Cinéma Il reste encore demain Bischwiller, mercredi 24 avril 2024.

Cinéma Il reste encore demain Bischwiller Bas-Rhin

Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie.

Mariée à Ivano, Delia, mère de trois enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l’espoir né de la Libération et les difficultés matérielles. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve du réconfort qu’auprès de son amie. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille s’apprête à célébrer les fiançailles de leur fille aînée, Marcella. Mais l’arrivée d’une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d’imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même.

Film événement en Italie qui a relancé les débats sur les violences sexistes. Il reste encore demain est malgré tout une œuvre d’une grande douceur. Soutenu par son noir et blanc sublime, ce film nous pose la question d’un futur qu’il reste à construire.

Réalisatrice Paola Cortellessi.

Avec Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano.

Durée 1h58

Genre Comédie, drame En VOST

https://mac-bischwiller.fr/agenda/il-reste-encore-demain/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-24 21:58:00

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

L’événement Cinéma Il reste encore demain Bischwiller a été mis à jour le 2024-03-20 par Maison de la Culture de Bischwiller