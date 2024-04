CINÉMA HOMMAGE AU CINÉASTE J. M. STRAUB Metz, mercredi 10 avril 2024.

Projections, rencontres, conférence, concert.

Jean-Marie Straub (Metz 1933 Rolle 2022) a accompli avec sa compagne Danièle Huillet décédée en 2006, puis aidé par sa seconde compagne Barbara Ulrich Straub, une des pages les plus importantes de l’histoire du Cinéma. Il en résulte une œuvre célébrée dans le monde entier, une œuvre magnifique, d’une poésie intense, restituant la grandeur de l’Art, la vibration de la Nature et la violence faite aux ouvriers et aux paysans, à tous les opprimés.

Evénement se déroulant dans plusieurs lieux cinéma Klub, Arsenal, Médiathèque Verlaine, librairie Autour du Monde, Frac Lorraine projections, concert, rencontres, conférence.

Programme https://metz.fr/fichiers/2024/03/18/Programme_hommage_Straub.pdfTout public

Début : 2024-04-10

fin : 2024-04-13

Metz 57000 Moselle Grand Est

