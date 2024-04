Cinéma Frères Place Gambetta Roquefort, mercredi 22 mai 2024.

Cinéma Frères Place Gambetta Roquefort Landes

Drame

L’histoire vraie de deux petits garçons de 5 et 7 ans qui, abandonnés par leur mère en 1948, s’enfuient dans la forêt. Ils vont y survivre pendant sept années et tisser un lien qui les unira à jamais. Des décennies plus tard, les deux frères quittent tout pour se retrouver. Mais le passé et les secrets les rattrapent, même à l’autre bout du monde. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 20:30:00

fin : 2024-05-22

Place Gambetta Foyer Municipal

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

