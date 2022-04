Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches, 18 mai 2022, Les Houches. Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

2022-05-18 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-18 Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR « Icare »

De Carlo Vogele – France/Luxembourg/Belgique 2022 – Durée 1h16 – Film d’animation à partir de 8 ans info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Animation 27 pl de la Mairie Ville Les Houches lieuville Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches 2022-05-18 was last modified: by Cinéma Enfants avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches 18 mai 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie