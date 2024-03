Cinéma chez Nous « Kung Fu Panda 4 » Airvault, mercredi 24 avril 2024.

Le Centre Socio Culturel propose, un mardi sur deux, la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le film « Kung Fu Panda 4 » sera diffusé à 17 h 30, ce mercredi 24 avril, film de Mike Mitchell & Stephanie Stine, avec les voix de Manu Payet, Jack Black, Viola Davis… Rséumé Après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables grâce à un courage et des compétences en arts martiaux inégalés, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour … l’inviter à enfin se reposer. Plus précisément, pour être nommé chef spirituel de la vallée de la Paix. Cela pose quelques problèmes évidents. Premièrement, Po maîtrise aussi bien le leadership spirituel que les régimes, et deuxièmement, il doit rapidement trouver et entraîner un nouveau guerrier dragon avant de pouvoir profiter des avantages de sa prestigieuse promotion… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 17:30:00

fin : 2024-04-24

Route de Soulievres

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

