Cinéma Capitaines d’Avril (VOSTFR) Foyer municipal Roquefort, mercredi 24 avril 2024.

Drame

Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite Grândola. Il pourrait s’agir de l’insoumission d’un journaliste rebelle. C’est en fait le signal programmé d’un coup d’Etat militaire qui changera la face de ce petit pays affligé par des décennies d’archaïsme et le destin d’immenses territoires en Afrique.

Au son de la voix du poète José Alfonso, les troupes insurgées prennent les casernes. A 3h du matin, elles marchent sur Lisbonne. Peu après le triste putsch militaire au Chili, la Révolution des Oeillets se distingue par le caractère aventureux, mais aussi pacifique et lyrique de son déroulement.

Ces 24 heures de révolution sont vécues par 3 personnages 2 capitaines et 1 jeune femme, professeur de lettres et journaliste. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 18:00:00

fin : 2024-04-24

Foyer municipal 91 place Gambetta

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

