Cinéma : Boléro Saint-Christophe-sur-le-Nais, jeudi 18 avril 2024.

Biopi musical 2h de Anne Fontaine Avec Raphaël Personnaz et Doria Tillier

Biopi musical 2h de Anne Fontaine Avec Raphaël Personnaz et Doria Tillier En 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. Tétanisé et en panne d’inspiration, le compositeur feuillette les pages de sa vie

– les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l’amour impossible qu’il éprouve pour sa

muse Misia Sert… Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre universelle,

le Bolero. 6.56.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18 22:00:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

