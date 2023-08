Festival ciné-concerts Cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan, 10 avril 2024, Mont-Saint-Aignan.

Mont-Saint-Aignan,Seine-Maritime

3e édition.

Portée par des cinéphiles et des musiciens enthousiastes, l’idée d’associer un film à une musique jouée en direct retrouve aujourd’hui une seconde jeunesse. Le festival de ciné-concert de Mont-Saint-Aignan, désormais bien ancré dans l’agenda culturel de la ville, souffle sa troisième bougie. Chefs d’œuvre à redécouvrir, instruments de musique surprenants, l’équipe de l’Ariel n’est pas à court d’idées et, Jeux Olympiques de Paris obligent, vous propose un programme autour du sport pour cette troisième édition.

Programme détaillé en cours de saison : https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/festival-cine-concerts-2024/

Comment réserver : 02 35 15 25 99 ou ariel.caisse@montsaintaignan.fr

Lieu : Cinéma Ariel.

Vendredi 2024-04-10 fin : 2024-04-14 . .

Cinéma Ariel Place Colbert

Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie



3rd edition.

The idea of associating a film with live music has been given a new lease of life by film buffs and enthusiastic musicians. The Mont-Saint-Aignan cine-concert festival, now an established fixture on the town?s cultural calendar, blows out its third candle. With masterpieces to be rediscovered and surprising musical instruments, the Ariel team has no shortage of ideas, and in keeping with the Paris Olympic Games, is offering a sports program for this third edition.

Detailed program during the season: https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/festival-cine-concerts-2024/

How to book: 02 35 15 25 99 or ariel.caisse@montsaintaignan.fr

Venue: Cinéma Ariel

3ª edición.

La idea de combinar una película con música en directo ha cobrado nueva vida gracias a cinéfilos y músicos entusiastas. El festival de cine-concierto de Mont-Saint-Aignan, que ya forma parte de la agenda cultural de la ciudad, sopla su tercera vela. Con obras maestras por redescubrir e instrumentos musicales sorprendentes, al equipo de Ariel no le faltan ideas y, con los Juegos Olímpicos de París a la vuelta de la esquina, le propone un programa deportivo para esta tercera edición.

Programa detallado durante la temporada: https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/festival-cine-concerts-2024/

Cómo reservar: 02 35 15 25 99 o ariel.caisse@montsaintaignan.fr

Lugar: Cinéma Ariel

3. Ausgabe.

Die Idee, einen Film mit live gespielter Musik zu verbinden, wurde von begeisterten Cineasten und Musikern vorangetrieben und erfreut sich heute einer zweiten Jugend. Das Festival für Filmkonzerte in Mont-Saint-Aignan, das mittlerweile fest im Kulturkalender der Stadt verankert ist, bläst seine dritte Kerze aus. Das Team des Ariel ist stets um neue Ideen bemüht und bietet Ihnen im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris ein Programm rund um den Sport an.

Detailliertes Programm im Laufe der Saison: https://www.culture.montsaintaignan.fr/evenement/festival-cine-concerts-2024/

Wie Sie buchen können: 02 35 15 25 99 oder ariel.caisse@montsaintaignan.fr

Ort: Kino Ariel

Mise à jour le 2023-08-25 par Normandie Tourisme / Attitude Manche