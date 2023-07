Festival ciné-concerts Cinéma Ariel Mont-Saint-Aignan Catégories d’Évènement: Mont-Saint-Aignan

Festival ciné-concerts 10 – 14 avril 2024 Cinéma Ariel 8,10€ / 6,60€ Portée par des cinéphiles et des musiciens enthousiastes, l'idée d'associer un film à une musique jouée en direct retrouve aujourd'hui une seconde jeunesse. Le festival de ciné-concert de Mont-Saint-Aignan, désormais bien ancré dans l'agenda culturel de la ville, souffle sa troisième bougie. Chefs d'œuvre à redécouvrir, instruments de musique surprenants, l'équipe de l'Ariel n'est pas à court d'idées et, Jeux Olympiques de Paris obligent, vous propose un programme autour du sport pour cette troisième édition. Programme détaillé en cours de saison. Comment réserver : 02 35 15 25 99 ou ariel.caisse@montsaintaignan.fr Cinéma Ariel Place Colbert, Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie

2024-04-10T20:00:00+02:00 – 2024-04-10T22:00:00+02:00

