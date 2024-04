Cinéma Arévi Festival Horizon Vert Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche, mercredi 3 avril 2024.

Cinéma Arévi Festival Horizon Vert Cinéma Arévi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Pour cette 4e édition, les valeurs qui animent l’événement restent les mêmes échanger, sensibiliser et se questionner ensemble sur les enjeux environnementaux à travers des œuvres cinématographiques variées, riches et engagées. Une thématique centrale sera explorée dans sa diversité cette année celle de l’eau. L’exploitation des ressources, la pêche intensive des océans, la consommation, la sécheresse … autant de questions essentielles qui seront soulevées dans la programmation.

Pour cela, une variété de films à la fois documentaires, fictions, patrimoines et animations sera proposée, s’adressant à tous les publics. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03

fin : 2024-04-09

Cinéma Arévi 16 Avenue Docteur Lemoyne

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

