CINECO: LÉO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LÉONARD DE VINCI Meyrueis, dimanche 21 avril 2024.

Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci

Irlande, USA, 2024, 1h37, VF

De Jim Capobianco et Pierre-Luc Granjon

Animation Histoire Dès 6 ans

Bienvenue dans la Renaissance ! Une époque où artistes, savants, rois et reines inventent un monde nouveau. Parmi eux, un curieux personnage passe ses journées à dessiner d’étranges machines et à explorer les idées les plus folles Léonard de Vinci ! 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

Salle polyvalente

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie

L’événement CINECO: LÉO, LA FABULEUSE HISTOIRE DE LÉONARD DE VINCI Meyrueis a été mis à jour le 2024-03-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes 48-OT Gorges du Tarn-Causses-Cevennes