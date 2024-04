CINÉCO: LE NOM DE LA ROSE Ispagnac, vendredi 19 avril 2024.

CINÉCO: LE NOM DE LA ROSE Ispagnac Lozère

Le nom de la rose

France, 2024 (reprise de 1986), 2h12

De Jean-Jacques Annaud

Avec Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger

Aventure Policier Classique

Version originale sous titrée

En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines dis…

En l’an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l’enquête.

Un thriller moyenâgeux très attendu préparé avec soin pendant trois ans, respectant le mieux possible l’époque et qui a coûté une somme folle. Sans doute le chef d’œuvre de Jean-Jacques Annaud toujours passionnément entraîné par ses sujets. Inutile d’en écrire plus, la critique du monde de 1986 est toujours d’actualité ‘un succès mondial, un pari héroïque, impossible et magnifiquement gagné’.

A revoir en version numérique 4K restaurée avec son HD en ouverture d’une nouvelle initiative de Cinéco Ciné Retrouvailles ! Le cinéma de toujours, toujours dans votre cinéma. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 21:00:00

fin : 2024-04-19

Salle multimédia, mairie

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie

